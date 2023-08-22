Трампа освободят после суда под залог в $200 тысяч

Бывший президент США Дональд Трамп достиг договоренности о том, что он будет выпущен под залог после того, как явится в суд по делу о незаконном участии в выборах в штате Джорджия, пишет ТАСС.

Представитель Трампа пришел к соглашению об условиях, по которым он заплатит залог в размере 200 тысяч долларов США. Бывшему лидеру Америки запрещается оказывать на стороны процесса давление, в том числе посредством постов в социальных сетях или повторных перепостов в других социальных сетях.

Ранее прокурор округа Фултон Фэни Уиллис предложила назначить начало разбирательства дела против Трампа на 4 марта 2024 года. Сообщается, что предъявленные экс-президенту обвинения в штате Джорджия влекут за собой тюремное заключение сроком не менее 20 лет.