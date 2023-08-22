Трамп отказался от участия в предвыборных дебатах

По информации местных СМИ, экс-президент США не видит смысла включаться в дискуссию, так как по результатам многих опросов он опережает других кандидатов от своей партии. Сейчас поддерживают Трампа более 60 % республиканцев. Первые раунды предвыборных дебатов в двух партиях пройдут на следующей неделе.