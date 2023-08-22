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Трамп отказался от участия в предвыборных дебатах

22 августа 2023 07:27
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Новости США. Дональд Трамп отказался от участия в первом раунде предвыборных дебатов среди республиканцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп отказался от участия в предвыборных дебатах-1

По информации местных СМИ, экс-президент США не видит смысла включаться в дискуссию, так как по результатам многих опросов он опережает других кандидатов от своей партии. Сейчас поддерживают Трампа более 60 % республиканцев. Первые раунды предвыборных дебатов в двух партиях пройдут на следующей неделе.

# Выборы # Дональд Трамп # Фотофакт

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