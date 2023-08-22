Сергей Алейник возглавит белорусскую делегацию на саммите БРИКС в ЮАР

Центр мировой политики перемещается в Южную Африку. Саммит БРИКС начинается 22 августа в Йоханнесбурге. Цель организации, которая сейчас активно набирает обороты и находится на пороге нового этапа развития, – формирование справедливого мироустройства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта геополитическая структура сегодня занимает весомое место в мировой экономике. В лидерах – Китай, Индия – третья экономика планеты, Россия – пятая, Бразилия – восьмая. Южно-Африканская Республика – крупнейшая страна своего континента, в дальнейшем развитии контактов с которой по широкому спектру направлений заинтересована Беларусь.

Наша страна впервые примет участие в мероприятиях саммита БРИКС, который продолжится до 24 августа. Белорусскую делегацию по поручению Президента Александра Лукашенко возглавляет министр иностранных дел Сергей Алейник. Масштабное мероприятие в Йоханнесбурге позволит провести на его полях встречи главы белорусской делегации с коллегами из ряда других стран, объединяет которые стремление к миру и равноправию на всей планете.