Google переименовала на картах Мексиканский залив в Американский

Изменения будут появляться на Google Maps в США после изменений в Системе информации о географических наименованиях (GNIS) страны.

Компания Google приступила к процессу переименования Мексиканского залива в Американский залив. Об этом пишет РИА Новости.

В США и Мексике будут отображаться местные названия, а в остальных странах мира – оба названия. В Беларуси на картах будет отображаться также двойное название.

Ранее Президент США Дональд Трамп издал указ о смене названия Мексиканского залива на Американский залив.