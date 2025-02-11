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Google переименовала на картах Мексиканский залив в Американский

11 февраля 2025 10:35
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Компания Google приступила к процессу переименования Мексиканского залива в Американский залив. Об этом пишет РИА Новости.

Изменения будут появляться на Google Maps в США после изменений в Системе информации о географических наименованиях (GNIS) страны.

Google переименовала на картах Мексиканский залив в Американский-1

Фото: Google

В США и Мексике будут отображаться местные названия, а в остальных странах мира – оба названия. В Беларуси на картах будет отображаться также двойное название.

Ранее Президент США Дональд Трамп издал указ о смене названия Мексиканского залива на Американский залив.

# Международная политика # США # Мексика

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