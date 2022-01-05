Голубого тунца в 211 килограммов продали за 150 тысяч долларов. Вот кто его купил

Новости Японии. В Японии голубой тунец весом 211 килограмм был продан на аукционе за 150 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционный аукцион ежегодно проводится на одном из крупнейших в мире рыбных рынков в Токио.

Покупателем стала компания, которая занимается оптовой торговлей. Тунец будет поставлен в несколько токийских ресторанов, где подают суши. Участие в первом в году рыбном аукционе считается очень престижным среди представителей ресторанной отрасли.