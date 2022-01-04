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Украинский город Трускавец остался без водоснабжения из-за долгов

04 января 2022 18:11
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Новости Украины. Украинский город Трускавец остался без водоснабжения. Все из-за долгов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Украинский город Трускавец остался без водоснабжения из-за долгов-1

Дело в том, что городской совет не смог заключить новый договор о водоснабжении с коммунальщиками, потому что уже должен им примерно 12,5 миллиона гривен. Местная власть обещает в скором времени решить этот вопрос. А пока 30 тысяч человек остались без воды. Жители города возмущены ситуацией и обещают протестовать возле здания горсовета, если водоснабжение не возобновят.  

# Водоснабжение # Фотофакт

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