Украинский город Трускавец остался без водоснабжения из-за долгов

Дело в том, что городской совет не смог заключить новый договор о водоснабжении с коммунальщиками, потому что уже должен им примерно 12,5 миллиона гривен. Местная власть обещает в скором времени решить этот вопрос. А пока 30 тысяч человек остались без воды. Жители города возмущены ситуацией и обещают протестовать возле здания горсовета, если водоснабжение не возобновят.