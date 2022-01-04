«Власть не падёт». Президент Казахстана обратился к митингующим

Новости Казахстана. Мы продолжаем следить за ситуацией в Казахстане. Там продолжаются газовые протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вот кадры с места событий, которые мы получили.
Новости Казахстана. Мы продолжаем следить за ситуацией в Казахстане. Там продолжаются газовые протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вот кадры с места событий, которые мы получили.
Вот что известно на данный момент. Протесты охватили почти всю страну. В Алматы и других крупных городах полностью отключили интернет, заблокированы многие мессенджеры.
Местные СМИ сообщают о столкновениях с полицией, в Алматы слышна стрельба. Правоохранители проводят массовые задержания.
Напомним, днем 4 января в Казахстане вспыхнули протесты из-за повышения стоимости газа. Демонстранты требовали снизить цены. Местное правительство выполнило требование (подробности здесь). Однако протесты не только не утихли, но и разгорелись с новой силой. Теперь участники акций требуют отставки парламента, правительства и снятие неприкосновенности с бывшего президента Нурсултана Назарбаева.
Многие эксперты считают, что Казахстан столкнулся с гибридной атакой извне. Они заявляют о схожести технологий, которые применялись в Беларуси в 2020-м. Так как очевидно использование толпы. Причем уже понятными инструментами – через якобы социальное недовольство, которое проявляется на улице, совершить атаку на систему госвласти. Эксперты обращают внимание и на другие сходства протестных кампаний. Например, выкрикивание лозунгов и использование определенных жестов.
К соотечественникам обратился Президент Казахстана. Касым-Жомарт Токаев заявил, что власть не падет, и призвал к благоразумию.
Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:
Дорогие соотечественники, вновь обращаюсь к вам. Проявите благоразумие и не поддавайтесь на провокации изнутри и извне. Эйфории митинговщины и вседозволенности. Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет. Но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог. Обращаюсь к молодежи. Не портите свои жизненные пути, не отравляйте жизнь близким. Все законные просьбы и требования с вашей стороны будут внимательно учтены. Будут приняты соответствующие решения. Завтра состоится рабочее совещание по всем этим вопросам. Надеюсь на ваше благоразумие. Сейчас на карте и ваше благополучие, и место нашей страны в современном мире.