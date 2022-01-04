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«Власть не падёт». Президент Казахстана обратился к митингующим

04 января 2022 19:48
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Новости Казахстана. Мы продолжаем следить за ситуацией в Казахстане. Там продолжаются газовые протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вот кадры с места событий, которые мы получили.  

«Власть не падёт». Президент Казахстана обратился к митингующим-1

Вот что известно на данный момент. Протесты охватили почти всю страну. В Алматы и других крупных городах полностью отключили интернет, заблокированы многие мессенджеры.  

«Власть не падёт». Президент Казахстана обратился к митингующим-4

Местные СМИ сообщают о столкновениях с полицией, в Алматы слышна стрельба. Правоохранители проводят массовые задержания.  

«Власть не падёт». Президент Казахстана обратился к митингующим-7

Напомним, днем 4 января в Казахстане вспыхнули протесты из-за повышения стоимости газа. Демонстранты требовали снизить цены. Местное правительство выполнило требование (подробности здесь). Однако протесты не только не утихли, но и разгорелись с новой силой. Теперь участники акций требуют отставки парламента, правительства и снятие неприкосновенности с бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

«Власть не падёт». Президент Казахстана обратился к митингующим-10

Многие эксперты считают, что Казахстан столкнулся с гибридной атакой извне. Они заявляют о схожести технологий, которые применялись в Беларуси в 2020-м. Так как очевидно использование толпы. Причем уже понятными инструментами – через якобы социальное недовольство, которое проявляется на улице, совершить атаку на систему госвласти. Эксперты обращают внимание и на другие сходства протестных кампаний. Например, выкрикивание лозунгов и использование определенных жестов.

«Власть не падёт». Президент Казахстана обратился к митингующим-13

К соотечественникам обратился Президент Казахстана. Касым-Жомарт Токаев заявил, что власть не падет, и призвал к благоразумию.  

«Власть не падёт». Президент Казахстана обратился к митингующим-16

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:  
Дорогие соотечественники, вновь обращаюсь к вам. Проявите благоразумие и не поддавайтесь на провокации изнутри и извне. Эйфории митинговщины и вседозволенности. Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет. Но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог. Обращаюсь к молодежи. Не портите свои жизненные пути, не отравляйте жизнь близким. Все законные просьбы и требования с вашей стороны будут внимательно учтены. Будут приняты соответствующие решения. Завтра состоится рабочее совещание по всем этим вопросам. Надеюсь на ваше благоразумие. Сейчас на карте и ваше благополучие, и место нашей страны в современном мире.  

# Акции протеста # Нурсултан Назарбаев # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

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