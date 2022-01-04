«Власть не падёт». Президент Казахстана обратился к митингующим

Новости Казахстана. Мы продолжаем следить за ситуацией в Казахстане. Там продолжаются газовые протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вот кадры с места событий, которые мы получили.

Вот что известно на данный момент. Протесты охватили почти всю страну. В Алматы и других крупных городах полностью отключили интернет, заблокированы многие мессенджеры.

Местные СМИ сообщают о столкновениях с полицией, в Алматы слышна стрельба. Правоохранители проводят массовые задержания.

Напомним, днем 4 января в Казахстане вспыхнули протесты из-за повышения стоимости газа. Демонстранты требовали снизить цены. Местное правительство выполнило требование (подробности здесь). Однако протесты не только не утихли, но и разгорелись с новой силой. Теперь участники акций требуют отставки парламента, правительства и снятие неприкосновенности с бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Многие эксперты считают, что Казахстан столкнулся с гибридной атакой извне. Они заявляют о схожести технологий, которые применялись в Беларуси в 2020-м. Так как очевидно использование толпы. Причем уже понятными инструментами – через якобы социальное недовольство, которое проявляется на улице, совершить атаку на систему госвласти. Эксперты обращают внимание и на другие сходства протестных кампаний. Например, выкрикивание лозунгов и использование определенных жестов.

К соотечественникам обратился Президент Казахстана. Касым-Жомарт Токаев заявил, что власть не падет, и призвал к благоразумию.