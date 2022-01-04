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Одновременно два вируса. В Испании выявили первые случаи флуроны

04 января 2022 19:31
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Во Франции обнаружен новый, абсолютно неизвестный штамм коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Нулевой пациент уже заразил 12 человек. Читайте здесь.  

Одновременно два вируса. В Испании выявили первые случаи флуроны-1

В это время в Испании выявили первые случаи флуроны. Это когда пациенты заражаются одновременно коронавирусом и гриппом. Впервые ее обнаружили в Израиле у беременной женщины, которая была заражена двумя вирусами одновременно. Минздрав Израиля уже изучает этот случай, чтобы выяснить, не вызывает ли такое сочетание более тяжелое течение болезней.  

# Коронавирус # Фотофакт

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