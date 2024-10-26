МИД Беларуси рекомендует воздержаться от поездок на Ближний Восток

Ближний Восток сохраняет статус одной из самых горячих точек планеты. Крайнюю обеспокоенность вызывает очередное обострение ситуации в регионе. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел Беларуси. В ведомстве напомнили, что гражданам республики рекомендуют на время воздержаться от поездок в страны региона, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Соотечественникам, проживающим или находящимся в затрагиваемых конфликтом государствах, необходимо неукоснительно следовать рекомендациям властей, а также соблюдать правила личной безопасности. Телефоны для экстренной связи с белорусскими дипломатами размещены на стартовых страницах сайтов дипмиссий.

Минувшей ночью армия Израиля атаковала Иран. Целями ЦАХАЛ стали военные объекты. Израиль заявляет о поражении 20 точек и поднятии в воздух 100 самолетов. Иран эти данные опровергает, обвиняя Израиль в попытке преувеличить масштабы атаки.