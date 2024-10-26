Израильская армия атаковала военные объекты Ирана

Ближний Восток сохраняет статус одной из самых горячих точек мира. Армия Израиля атаковала Иран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Целями ЦАХАЛ стали военные объекты. Израиль заявляет о поражении 20 точек и поднятии в воздух 100 самолетов. Иран эти данные опровергает, обвиняя Израиль в попытке преувеличить масштабы атаки.

По сообщениям ЦАХАЛ, удар завершен, миссия выполнена. Но в случае зеркальных действий последуют новые удары, предупредили в официальном обращении представители израильской армии.

В МИД Ирана уведомили: основываясь на Уставе ООН, Тегеран считает себя обязанным ответить на атаку Израиля по территории. На фоне возможной эскалации США привели свои силы на Ближнем Востоке в боевую готовность.