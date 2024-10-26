Явка на парламентских выборах в Грузии может стать рекордной

На парламентских выборах в Грузии голосование в отдельных городах страны – процедура крайне напряженная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Марнеули на избирательном участке произошла драка. Ранее там же провокаторы совершили массовый вброс бюллетеней, по факту чего МВД Грузии возбудило уголовное дело. В столице тоже неспокойно. В Тбилиси уже зафиксировано несколько потасовок, а на вечер оппозиционный блок анонсировал массовые митинги в городе. В связи с этим в грузинской столице усилены меры безопасности: у парламента дежурят дополнительные машины полиции, улицы патрулируют силовики.

Голосование по стране продолжится до 20:00 по местному времени. Общая явка может стать рекордной. Еще в обед избирательные участки посетили свыше 40 % избирателей. Ожидается, что основная борьба развернется между оппозиционным блоком, который активно поддерживает Евросоюз, и партией «Грузинская мечта», где придерживаются собственного сценария развития, без влияния западных сил.