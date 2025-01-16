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Newsweek сообщил, что парад Победы в Москве может посетить большой гость из США

16 января 2025 13:10
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На празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне может приехать «большой гость» из США, сообщает Newsweek. 

Newsweek сообщил, что парад Победы в Москве может посетить большой гость из США-1

Фото: pixabay

Президент России Владимир Путин начал подготовку к ежегодному параду в честь Дня Победы и ожидает особого гостя из США. Москва постоянно приглашает иностранных гостей на парад в День Победы. Тайным гостем, скорее всего, будет кто-то из сотрудников администрации избранного президента США Дональда Трампа.

В 2020 году на параде побывал советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Ожидается, что с соответствующей делегацией приедет и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

# Международная политика

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