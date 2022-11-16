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Годовая инфляция в Британии установила новый рекорд. Такого не было с 1981 года

16 ноября 2022 10:52
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Новости Великобритании. Годовая инфляция в Британии установила новый рекорд. Таких высоких показателей жители Королевства не видели с 1981 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Годовая инфляция в Британии установила новый рекорд. Такого не было с 1981 года-1

Не угадали с прогнозами даже эксперты: они не предполагали, что инфляция превысит 11 % уже в октябре. Отмечается, что такой высокий показатель в первую очередь вызван ростом цен на энергоносители и продукты питания. Так, по сравнению с весной стоимость одежды и товаров для дома увеличилась на 9 %, мебель подорожала на 11 %, на столько же увеличились расходы на транспорт. Глава британского банка Эндрю Бейли назвал ситуацию апокалиптической.

# Экономический кризис # Эндрю Бейли # Новости Великобритании # Фотофакт

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