Годовая инфляция в Британии установила новый рекорд. Такого не было с 1981 года

Не угадали с прогнозами даже эксперты: они не предполагали, что инфляция превысит 11 % уже в октябре. Отмечается, что такой высокий показатель в первую очередь вызван ростом цен на энергоносители и продукты питания. Так, по сравнению с весной стоимость одежды и товаров для дома увеличилась на 9 %, мебель подорожала на 11 %, на столько же увеличились расходы на транспорт. Глава британского банка Эндрю Бейли назвал ситуацию апокалиптической.