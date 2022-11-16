В Стамбуле ночью прогремели взрывы

Новости Турции. Взрывы ночью прогремели в районе Фатих в Стамбуле, вызвав панику среди людей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. Взрывы ночью прогремели в районе Фатих в Стамбуле, вызвав панику среди людей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет. Повреждения получили лишь автомобили, которые загорелись в результате взрывов. Точно известно, что их было несколько. Об этом сообщают местные СМИ и очевидцы, которые зафиксировали произошедшее на видео. Полиция Стамбула уже проводит расследование по факту случившегося.