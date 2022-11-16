В Стамбуле ночью прогремели взрывы

Сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет. Повреждения получили лишь автомобили, которые загорелись в результате взрывов. Точно известно, что их было несколько. Об этом сообщают местные СМИ и очевидцы, которые зафиксировали произошедшее на видео. Полиция Стамбула уже проводит расследование по факту случившегося.