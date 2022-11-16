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В Стамбуле ночью прогремели взрывы

16 ноября 2022 08:37
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Новости Турции. Взрывы ночью прогремели в районе Фатих в Стамбуле, вызвав панику среди людей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Стамбуле ночью прогремели взрывы-1

Сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет. Повреждения получили лишь автомобили, которые загорелись в результате взрывов. Точно известно, что их было несколько. Об этом сообщают местные СМИ и очевидцы, которые зафиксировали произошедшее на видео. Полиция Стамбула уже проводит расследование по факту случившегося.

# Взрыв # Новости Турции # Фотофакт

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