На Москву надвигается первая мощная метель

Новости России. Первая мощная метель надвигается на Москву. Синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погодных условий. Коммунальные службы уже готовятся к ликвидации возможных последствий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не исключено, что погода нарушит работу аэропортов, которые с 10 ноября работают в режиме повышенной угрозы теракта. Ространснадзор уже уведомил о необходимости принять дополнительные меры безопасности, соответствующие текущей ситуации.