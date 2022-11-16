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На Москву надвигается первая мощная метель

16 ноября 2022 08:38
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Новости России. Первая мощная метель надвигается на Москву. Синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погодных условий. Коммунальные службы уже готовятся к ликвидации возможных последствий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Москву надвигается первая мощная метель-1

Не исключено, что погода нарушит работу аэропортов, которые с 10 ноября работают в режиме повышенной угрозы теракта. Ространснадзор уже уведомил о необходимости принять дополнительные меры безопасности, соответствующие текущей ситуации.

# Погода # Новости России # Фотофакт

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