Главы КНДР и Южной Кореи пожали друг другу руки на границе двух стран. Итоги 1-го раунда переговоров межкорейского саммита

Новости Республики Корея. 27 апреля проходит историческая встреча глав Северной и Южной Кореи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они пожали друг другу руки над разделяющей страны линией, после чего Ким Чен Ын перешел ее, став первым с 1953 года главой КНДР, который оказался на южной стороне.

По итогам первого раунда переговоров, который длился полтора часа, главы государств обменялись предложениями. Ким Чен Ын выразил готовность чаще встречаться с Мун Чжэ Ином, а тот, в свою очередь, выразил надежду на соединение железных дорог Севера и Юга и осуществление запуска скоростных поездов.

После небольшого перерыва корейские лидеры посадят сосну – символ мира и процветания, затем пообщаются тет-а-тет во время прогулки и вновь вернуться за стол переговоров.