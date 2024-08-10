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Главу МИД Германии призвали уйти в отставку из-за визового скандала

10 августа 2024 17:02
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Немецкие политики призвали главу МИД Анналену Бербок уйти в отставку из-за скандала с незаконной выдачей виз нелегальным беженцам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главу МИД Германии призвали уйти в отставку из-за визового скандала-1

По их словам, министр все больше погружает Германию в миграционный кризис, поставив безопасность немецкого общества под угрозу. Ранее местные СМИ сообщили, что сотрудники визового отдела посольства в Пакистане выдавали визы афганцам, хотя у них не было необходимого пакета документов. Отмечается, что с махинациями связана юрист – супруга высокопоставленного сотрудника МИД Германии. Сейчас прокуратура Берлина проводит расследование по факту сразу нескольких преступлений.

# Международная политика # Анналена Бербок # Новости Германии

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