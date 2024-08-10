Главу МИД Германии призвали уйти в отставку из-за визового скандала

По их словам, министр все больше погружает Германию в миграционный кризис, поставив безопасность немецкого общества под угрозу. Ранее местные СМИ сообщили, что сотрудники визового отдела посольства в Пакистане выдавали визы афганцам, хотя у них не было необходимого пакета документов. Отмечается, что с махинациями связана юрист – супруга высокопоставленного сотрудника МИД Германии. Сейчас прокуратура Берлина проводит расследование по факту сразу нескольких преступлений.