Магнитная буря класса G2 началась на Земле 17 мая

На Земле 17 мая началась магнитная буря класса G2, пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

По словам Леуса, космическая погода планеты ночью с 16 на 17 мая оказалась под влиянием солнечного ветра, вырывающегося из очередной корональной дыры на Солнце. Изначально наблюдались слабые возмущения магнитосферы Земли, а после 3.00 мск произошло усиление возмущений, достигших уровня средней магнитной бури класса G2, пояснил специалист.

17 мая и до 19 мая состояние геомагнитного поля будет характеризоваться как слабо возмущенное с короткими периодами магнитных бурь, имеющими слабый уровень.

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