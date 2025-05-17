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Магнитная буря класса G2 началась на Земле 17 мая

17 мая 2025 12:52
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Магнитная буря класса G2 началась на Земле 17 мая-0

На Земле 17 мая началась магнитная буря класса G2, пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

По словам Леуса, космическая погода планеты ночью с 16 на 17 мая оказалась под влиянием солнечного ветра, вырывающегося из очередной корональной дыры на Солнце. Изначально наблюдались слабые возмущения магнитосферы Земли, а после 3.00 мск произошло усиление возмущений, достигших уровня средней магнитной бури класса G2, пояснил специалист.

17 мая и до 19 мая состояние геомагнитного поля будет характеризоваться как слабо возмущенное с короткими периодами магнитных бурь, имеющими слабый уровень.

Фото: Pinterest

# Природные явления

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