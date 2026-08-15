«Главное, самому себе не лгите». Иран описал политику США цитатой из Достоевского

Представитель внешнеполитического ведомства Ирана Эсмаил Багаи процитировал Достоевского для описания политики Соединенных Штатов в отношении официального Тегерана, пишет ТАСС.

Это фрагмент из романа «Братья Карамазовы». По словам дипломата, отрывок емко описывает ситуацию, в которой оказалась государственная система США по отношению к региону из-за «крайней зависимости от лжи».

«Главное, самому себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уже никакой правды ни в себе, ни кругом себя не различает...», – написал Багаи в соцсети Х.

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