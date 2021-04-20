Глава ВОЗ считает возможным взять пандемию под контроль в ближайшие месяцы

Руководитель Всемирной организации здравоохранения считает возможным взять пандемию под контроль в ближайшие месяцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого есть все необходимые инструменты.
Руководитель Всемирной организации здравоохранения считает возможным взять пандемию под контроль в ближайшие месяцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого есть все необходимые инструменты.
Вместе с тем глава ВОЗ выразил обеспокоенность темпами распространения COVID-19 в мире. Число новых случаев заражения увеличивается восьмую неделю подряд, растет и показатель смертности.
При этом значительный рост заболевших наблюдается среди более молодого населения. Это связано с распространением новых штаммов вируса, а также с социальной активностью людей. В связи с непростой эпидобстановкой режим ЧС в глобальном здравоохранении продлен еще на три месяца.