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Глава ВОЗ считает возможным взять пандемию под контроль в ближайшие месяцы

20 апреля 2021 19:40
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Руководитель Всемирной организации здравоохранения считает возможным взять пандемию под контроль в ближайшие месяцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого есть все необходимые инструменты.

Глава ВОЗ считает возможным взять пандемию под контроль в ближайшие месяцы-1

Вместе с тем глава ВОЗ выразил обеспокоенность темпами распространения COVID-19 в мире. Число новых случаев заражения увеличивается восьмую неделю подряд, растет и показатель смертности.

Глава ВОЗ считает возможным взять пандемию под контроль в ближайшие месяцы-4

При этом значительный рост заболевших наблюдается среди более молодого населения. Это связано с распространением новых штаммов вируса, а также с социальной активностью людей. В связи с непростой эпидобстановкой режим ЧС в глобальном здравоохранении продлен еще на три месяца.

# Коронавирус # Тедрос Гебрейесус # Фотофакт

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