Глава ВОЗ считает возможным взять пандемию под контроль в ближайшие месяцы

Руководитель Всемирной организации здравоохранения считает возможным взять пандемию под контроль в ближайшие месяцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого есть все необходимые инструменты.

При этом значительный рост заболевших наблюдается среди более молодого населения. Это связано с распространением новых штаммов вируса, а также с социальной активностью людей. В связи с непростой эпидобстановкой режим ЧС в глобальном здравоохранении продлен еще на три месяца.