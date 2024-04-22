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Глава военной разведки Израиля подал в отставку из-за 7 октября 2023 года

22 апреля 2024 10:20
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Глава израильской военной разведки генерал-майор Аарон Халива анонсировал свой уход в отставку в связи с тем, что ввиду его ответственности 7 октября 2023 года на израильскую территорию напали боевики ХАМАС. Об этом пишет ТАСС. Это было официально признано армейской пресс-службой.

О своем желании Халива проинформировал главу Генерального штаба армии Герци Халеви. Он поблагодарил Халиву за долгую службу и вклад в безопасность страны.

По признанию Халивы, причиной его решения об отставке стал провал в работе военной разведывательной службы, который привел к атаке ХАМАС. Он предложил также создать государственную комиссию для всестороннего расследования обстоятельств инцидента 7 октября.

# Международная политика

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