В США заявили об уничтожении пусковой установки после удара в Сирии

Истребители возглавляемой США коалиции подорвали пусковую установку на Ближнем Востоке после неудачной атаки на военную базу в Румейлане (Сирия), заявил официальный представитель Пентагона. Об этом пишет ТАСС.

Военнослужащие США в инциденте не пострадали.

Самолеты ВВС США разрушили установку, которая была использована для нанесения удара на аэродром в Харраб-эль-Джейре.

Вооруженные шиитские ополченцы заявили, что ответственность за этот обстрел взяли на себя. С начала эскалации Ближневосточного конфликта в прошлом году, в октябре, военные объекты США в Сирии подверглись 99 атакам со стороны ополченцев, пользующихся поддержкой Ирана.