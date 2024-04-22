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В США заявили об уничтожении пусковой установки после удара в Сирии

22 апреля 2024 10:06
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Истребители возглавляемой США коалиции подорвали пусковую установку на Ближнем Востоке после неудачной атаки на военную базу в Румейлане (Сирия), заявил официальный представитель Пентагона. Об этом пишет ТАСС.

Военнослужащие США в инциденте не пострадали.

Самолеты ВВС США разрушили установку, которая была использована для нанесения удара на аэродром в Харраб-эль-Джейре.

Вооруженные шиитские ополченцы заявили, что ответственность за этот обстрел взяли на себя. С начала эскалации Ближневосточного конфликта в прошлом году, в октябре, военные объекты США в Сирии подверглись 99 атакам со стороны ополченцев, пользующихся поддержкой Ирана.

# Международная политика

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