​Глава ведущей фракции Европарламента предупредил о возможном выходе Польши из ЕС

Причиной разногласий стал законопроект о верховенстве национальных законов над европейскими. Правовой спор будет обсуждаться на предстоящем саммите Евросоюза на этой неделе. Для политиков это принципиальный вопрос. При этом, судя по заявлениям еврочиновников, компромисса не будет. Как заявил Манфред Вебер, если вопрос не будет решен, то «существует риск вынужденного выхода Польши из ЕС через черный ход».