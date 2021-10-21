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​Глава ведущей фракции Европарламента предупредил о возможном выходе Польши из ЕС

21 октября 2021 08:20
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Политикой Польши недовольны в Евросоюзе. Глава ведущей фракции Европарламента Манфред Вебер предупредил о возможном выходе страны из ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

​Глава ведущей фракции Европарламента предупредил о возможном выходе Польши из ЕС-1

Причиной разногласий стал законопроект о верховенстве национальных законов над европейскими. Правовой спор будет обсуждаться на предстоящем саммите Евросоюза на этой неделе. Для политиков это принципиальный вопрос. При этом, судя по заявлениям еврочиновников, компромисса не будет. Как заявил Манфред Вебер, если вопрос не будет решен, то «существует риск вынужденного выхода Польши из ЕС через черный ход».  

# Европейский союз # Манфред Вебер # Фотофакт

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