В Латвии закроются магазины, рестораны и школы из-за ситуации с коронавирусом

Новости Беларуси. Латвия с 21 октября вводит жесткий карантин из-за сложной, вернее, катастрофической ситуации с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр страны. Кроме того, с этого дня будет введен комендантский час. С 8 вечера до 5 утра людям запретят выходить из дома. Причем неважно, привит человек или нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране будут закрыты магазины, рестораны, школы и развлекательные заведения. Открытыми останутся только самые необходимые объекты и службы.

По росту заболеваемости коронавирусом Латвия вышла на первое место в мире. Только за прошлую неделю количество новых случаев выросло почти на 50 %. Больницы перестали справляться с наплывом больных. Например, в одной из крупных клиник Риги пришлось ставить походные кровати прямо в холле.

Факт, что система здравоохранения не справилась с ситуацией, подтвердил и премьер страны. Основной причиной он назвал провал кампании по вакцинации населения. При этом Латвия не собирается закрывать свои границы, потому что ей уже нечего терять. По заявлению правительства, уровень распространения коронавируса в других странах гораздо ниже, поэтому никакого риска в этом нет.