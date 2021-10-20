Facebook больше не хочет быть соцсетью и меняет название

Компания не хочет, чтобы о ней думали только как о социальной сети, а хочет превратиться в компанию «метавселенной». Это трехмерный интернет, онлайн-мир, в котором люди смогут встречаться, играть и работать виртуально, часто используя гарнитуры виртуальной реальности.

Как будет теперь называться Facebook, сейчас никто сказать не может. Название держится в секрете, и его знают далеко не все руководители компании. Впрочем, журналисты сходятся во мнении, что идея ребрендинга вызвана регулярным недовольством, с которым компания сталкивается в последние годы. В частности соцсеть регулярно уличают в продаже или утере данных пользователей.