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Facebook больше не хочет быть соцсетью и меняет название

20 октября 2021 21:21
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Facebook готовится сменить название, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Facebook больше не хочет быть соцсетью и меняет название-1

Компания не хочет, чтобы о ней думали только как о социальной сети, а хочет превратиться в компанию «метавселенной». Это трехмерный интернет, онлайн-мир, в котором люди смогут встречаться, играть и работать виртуально, часто используя гарнитуры виртуальной реальности.  

Facebook больше не хочет быть соцсетью и меняет название-4

Как будет теперь называться Facebook, сейчас никто сказать не может. Название держится в секрете, и его знают далеко не все руководители компании. Впрочем, журналисты сходятся во мнении, что идея ребрендинга вызвана регулярным недовольством, с которым компания сталкивается в последние годы. В частности соцсеть регулярно уличают в продаже или утере данных пользователей. 

# Социальные медиа # Фотофакт

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