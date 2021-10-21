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В ООН обеспокоены судьбой афганских беженцев, которым Польша отказывает в предоставлении убежища

21 октября 2021 07:28
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В ООН обеспокоены судьбой афганских беженцев. Речь о гражданах, которым Варшава отказывает в предоставлении убежища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В ООН обеспокоены судьбой афганских беженцев, которым Польша отказывает в предоставлении убежища-1

Несколько месяцев люди провели в стихийном лагере в лесу, так как польские пограничники не пускали их на территорию страны. 20 октября стало известно, что мигранты попытались прорваться через опасные заграждения, но были жестоко избиты. Беженцам, в числе которых женщины и дети, пришлось полчаса лежать под дулами автоматов на холодной земле, после чего их увезли в неизвестном направлении.  

В ООН обеспокоены судьбой афганских беженцев, которым Польша отказывает в предоставлении убежища-4

В подразделении ООН по делам беженцев призвали к политическому решению, чтобы избежать еще одной гибели людей. Официальная Варшава, как обычно, отмалчивается. А для решения проблем страна принимает выгодные ей законы, противоречащие в то же время принципам международного права.  

# Беженцы # Екатерина Забенько # Фотофакт

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