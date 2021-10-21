В ООН обеспокоены судьбой афганских беженцев, которым Польша отказывает в предоставлении убежища

Несколько месяцев люди провели в стихийном лагере в лесу, так как польские пограничники не пускали их на территорию страны. 20 октября стало известно, что мигранты попытались прорваться через опасные заграждения, но были жестоко избиты. Беженцам, в числе которых женщины и дети, пришлось полчаса лежать под дулами автоматов на холодной земле, после чего их увезли в неизвестном направлении.