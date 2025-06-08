Глава МО Израиля приказал не пустить судно Тунберг к газе любыми средствами

Израильский министр обороны Исраэль Кац отдал приказ военным не допускать приближения судна «Мадлин» к берегам сектора Газа. Об этом пишет ТАСС.

На борту судна находятся 12 пропалестинских деятелей, в том числе известная экозащитница Грета Тунберг.

Кац отметил, что Израиль будет препятствовать любым попыткам прорыва блокады или помощи террористическим организациям.

Корабль «Мадлин» покинул Сицилию 1 июня с гуманитарным грузом, включая продукты питания, лекарства и средства гигиены. Ожидается, что судно придет в Восточное Средиземноморье в течение недели.