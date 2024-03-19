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Глава Минобороны Южной Кореи усомнился в версии Украины о событиях в Буче

19 марта 2024 09:11
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Министр обороны Южной Кореи Син Вон-сик высказал сомнение в надежности информации о якобы происходивших «преступлениях» российских военнослужащих в Буче, распространенной властями Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил. что не может давать оценку ситуации до подтверждения фактов. Вместе с тем он подверг критике действия российской стороны в украинском конфлитке.

Российское Министерство обороны заявляет, что удары наносятся только по объектам военного значения, и отрицает заявления о преступлениях в Буче, рассматривая их как провокацию. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия была вынуждена начать военную операцию из-за угроз безопасности.

# Международная политика

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