Украинский кризис не завершится в этом году, он продолжится и в 2024-м, заявил руководитель британского оборонного ведомства Бен Уоллес.

Министр уверен, что киевский режим сохранит сильную позицию, приводит его слова издание The New York Times, пишет РИА Новости. Но при этом Уоллес убежден, что не будет «волшебных моментов»: Российская Федерация не рухнет.

Ранее СМИ сообщали, что Запад подталкивает Киев к скорейшему старту ударного наступления. Многие западные военные эксперты не питают надежд по поводу успешности операции со стороны ВСУ и скептически высказываются о вероятности прорыва украинских военных на большие расстояния.