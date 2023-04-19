Жители Артёмовска отказываются эвакуироваться на занятую ВСУ территорию

Проживающие в Артемовске жители отказались эвакуироваться на территорию, которая находится под контролем Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил военный ЧВК «Вагнер», пишет РИА Новости.

По его словам, мирные граждане продолжают ждать помощь со стороны российских сил. Боец привел частный пример: два несовершеннолетних мальчика с родителями не покинули территорию частной застройки, когда украинские военные сказали им переместиться на подконтрольную Киеву сторону города.

​Сообщается, что российские военные продолжают освобождать территории Артемовска и перевозить местных жителей в безопасные места. Среди эвакуированных есть дети.

Во вторник, 18 апреля, Минобороны РФ проинформировало, что еще три квартала города уже находятся под контролем российских военных.