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Страшный пожар в больнице Пекина: погиб 21 человек, люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись

19 апреля 2023 06:44
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Новости Китая. Ужасающие кадры ночью пришли из Пекина. Из-за пожара в больнице люди прыгали из окон, чтобы спастись от огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страшный пожар в больнице Пекина: погиб 21 человек, люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись-1

Возгорание в столичном медучреждении Чанфэн обнаружили вечером 18 апреля. По имеющимся сейчас данным, погиб минимум 21 человек. Чтобы спастись, люди использовали самодельные веревки из связанных простыней.

Страшный пожар в больнице Пекина: погиб 21 человек, люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись-4

Эвакуировать удалось около 70-ти человек, причина пожара в данный момент устанавливается.

# Пожар # Новости Китая # Фотофакт

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