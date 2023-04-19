Страшный пожар в больнице Пекина: погиб 21 человек, люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись

Новости Китая. Ужасающие кадры ночью пришли из Пекина. Из-за пожара в больнице люди прыгали из окон, чтобы спастись от огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Ужасающие кадры ночью пришли из Пекина. Из-за пожара в больнице люди прыгали из окон, чтобы спастись от огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возгорание в столичном медучреждении Чанфэн обнаружили вечером 18 апреля. По имеющимся сейчас данным, погиб минимум 21 человек. Чтобы спастись, люди использовали самодельные веревки из связанных простыней.
Эвакуировать удалось около 70-ти человек, причина пожара в данный момент устанавливается.