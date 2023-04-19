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Штаты предупредили Россию об американских ядерных технологиях на ЗАЭС

19 апреля 2023 06:40
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Министерство юстиции Штатов призывает Российскую Федерацию не трогать американские ядерные технологии на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает CNN, передает информацию РИА Новости.

Телеканал ссылается на имеющийся в распоряжении документ, в котором фигурирует информация о том, что АЭС в Энергодаре содержит ядерные техданные американского происхождения. Их экспорт находится под контролем Штатов. Америка в свою очередь призывает РФ не трогать эти технологии, но о каких конкретно технологиях говорится, не уточняется.

# Международная политика

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