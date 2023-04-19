Штаты предупредили Россию об американских ядерных технологиях на ЗАЭС

Министерство юстиции Штатов призывает Российскую Федерацию не трогать американские ядерные технологии на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает CNN, передает информацию РИА Новости.

Телеканал ссылается на имеющийся в распоряжении документ, в котором фигурирует информация о том, что АЭС в Энергодаре содержит ядерные техданные американского происхождения. Их экспорт находится под контролем Штатов. Америка в свою очередь призывает РФ не трогать эти технологии, но о каких конкретно технологиях говорится, не уточняется.