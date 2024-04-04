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Более сотни жителей Тайваня не выходят на связь после землетрясения

04 апреля 2024 17:08
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На Тайване продолжается поиск пропавших без вести в результате землетрясения. На связь не выходят сотни жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более сотни жителей Тайваня не выходят на связь после землетрясения-1

Только в горном районе на востоке острова заблокированы как минимум 600 человек. Они отдыхали в оздоровительном комплексе, но теперь не могут покинуть его самостоятельно. На прилегающие дороги сошел оползень. Тем временем количество пострадавших превысило тысячу человек. Одним оказывают помощь на месте, других по воздуху отправляют в больницы.

Более сотни жителей Тайваня не выходят на связь после землетрясения-4

В городах продолжается снос зданий, восстановить которые не удастся. В этом виде они представляют опасность для окружающих, поэтому демонтаж ведется с ночи. Спасатели тоже не теряют времени, они заняты поиском выживших. В этом им помогают собаки и дроны. Благодаря последним удалось обнаружить застрявших на скале шахтеров. Экстренные службы отмечают сложность работы на местности.

Более сотни жителей Тайваня не выходят на связь после землетрясения-7

Чен И-Фэн, капитан поисково-спасательной команды:
Сложно вести спасательные работы, потому что ситуация ужасная, с оползнями и падениями камней, горных пород.

Землетрясение на Тайване произошло накануне. Эксперты назвали его самым мощным в регионе за последние 25 лет. За ним последовали около 200 афтершоков.

# Землетрясение

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