Глава МИД Британии: РФ придет за добавкой после победы в Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в своем интервью Sky News высказал опасения, что российский лидер Владимир Путин может пойти «за добавкой», если не остановить его в Украине. При этом он отметил, что угроза для безопасности Европы является угрозой и для США. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Штаты утратили связь с действительностью, обсуждая вероятность военной стычки с Россией. При этом он призвал Америку изменить свою точку отсчета и перестать сеять хаос в мире.

По словам Москвы, Россия не представляет угрозы для государств НАТО, но ответ на действия, угрожающие ее интересам, будут. Президент РФ Владимир Путин отметил, что страна не ищет военного конфликта с НАТО, но в случае надобности готова к нему.