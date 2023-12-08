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Запад сокращает финансовую поддержку Украины

08 декабря 2023 07:15
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Объемы обещанной Украине помощи со стороны западных партнеров сократились. Показатель за прошедшие месяцы упал на 90 % по сравнению с прошлым годом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запад сокращает финансовую поддержку Украины-1

Такие данные привел Институт мировой экономики. Его специалисты проанализировали финансовую поддержку союзников Киева с августа по октябрь. За этот период 20 стран в целом пожертвовали чуть более 2 миллиардов евро. Это самый низкий показатель с января прошлого года.

# Международная политика # Фотофакт

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