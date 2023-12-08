Чрезвычайное положение введено на Сейшельских островах

На Сейшельских островах введено чрезвычайное положение. Причиной стали наводнение и взрыв на складе боеприпасов, которые вызвали среди местного населения панику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами природной стихии стали два человека, из-за взрыва на складе пострадали 178. Ущерб огромен, многие семьи покинули свои дома из соображений безопасности. Школы закрыты, власти призвали граждан оставаться дома. Начато расследование относительно соблюдения мер безопасности при хранении взрывчатки. Международный аэропорт и паромные службы между островами продолжают работу, чтобы позволить людям путешествовать в случае необходимости и в период чрезвычайного положения.