Голливудские киностудии подписали договор о прекращении забастовок

В США завершилась забастовка киноактеров, которая длилась более полугода. Профсоюз подписал договор с голливудскими студиями о прекращении стачек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За выступили большинство активистов – почти 80 %, или 130 тысяч человек. Они добились повышения заработной платы и защиты от использования искусственного интеллекта. Такими были главные требования протестующих. Глава профсоюза отметил, что никогда объединение еще не было более сильным. Подписание соглашения ознаменовало собой конец сложного периода в Голливуде, который фактически остановил кинопроизводство на полгода.