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Голливудские киностудии подписали договор о прекращении забастовок

08 декабря 2023 07:11
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В США завершилась забастовка киноактеров, которая длилась более полугода. Профсоюз подписал договор с голливудскими студиями о прекращении стачек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Голливудские киностудии подписали договор о прекращении забастовок-1

За выступили большинство активистов – почти 80 %, или 130 тысяч человек. Они добились повышения заработной платы и защиты от использования искусственного интеллекта. Такими были главные требования протестующих. Глава профсоюза отметил, что никогда объединение еще не было более сильным. Подписание соглашения ознаменовало собой конец сложного периода в Голливуде, который фактически остановил кинопроизводство на полгода.

# Акции протеста # Новости США # Фотофакт

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