Бывший врач Белого дома заявил о деградации Байдена

Бывший врач Белого дома, конгрессмен Ронни Джексон выразил обеспокоенность по поводу когнитивных способностей американского лидера Джо Байдена, заявив, что он не может выполнять свои функции и подвергает страну опасности. Об этом пишет ТАСС.

«Он [Байден – прим. ред.] деградировал за время своего пребывания на посту», – заявил экс-врач Белого дома.

Джексон отметил, что Байден, возраст которого в ноябре 2023 г. достиг 81 года, ежедневно демонстрирует, что он не в состоянии выполнять свою работу.

Он потребовал, чтобы кто-нибудь из окружения Байдена вышел и объяснил ему это. Байден, часто попадающий в неудобные ситуации и делающий в своих публичных выступлениях оговорки, в апреле заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на новый срок на президентских выборах в США в 2024 году.