На север Болгарии обрушился мощный шторм

Мощный шторм обрушился на север Болгарии. Он принес с собой аномальные снегопады и ураганный ветер. В целях безопасности было закрыто множество дорог, в том числе ведущие в столицу страны Софию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мощный шторм обрушился на север Болгарии. Он принес с собой аномальные снегопады и ураганный ветер. В целях безопасности было закрыто множество дорог, в том числе ведущие в столицу страны Софию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В самом городе из-за множества поваленных деревьев возникли серьезные перебои с движением транспорта. В четырех районах страны введен высший, красный уровень опасности. Многочисленные аварийные бригады не успевают устранять последствия удара стихии. По словам премьер-министра страны, без электричества до сих пор остаются более тысячи домов.