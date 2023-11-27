На север Болгарии обрушился мощный шторм

Мощный шторм обрушился на север Болгарии. Он принес с собой аномальные снегопады и ураганный ветер. В целях безопасности было закрыто множество дорог, в том числе ведущие в столицу страны Софию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.