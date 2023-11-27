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На север Болгарии обрушился мощный шторм

27 ноября 2023 09:23
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Мощный шторм обрушился на север Болгарии. Он принес с собой аномальные снегопады и ураганный ветер. В целях безопасности было закрыто множество дорог, в том числе ведущие в столицу страны Софию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На север Болгарии обрушился мощный шторм-1

В самом городе из-за множества поваленных деревьев возникли серьезные перебои с движением транспорта. В четырех районах страны введен высший, красный уровень опасности. Многочисленные аварийные бригады не успевают устранять последствия удара стихии. По словам премьер-министра страны, без электричества до сих пор остаются более тысячи домов.

# Природные катаклизмы # Новости Болгарии # Фотофакт

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