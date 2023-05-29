Польша включила в санкционный список 365 белорусов и 20 организаций

Польское правительство постановило включить в национальный санкционный список 365 граждан Беларуси. Об этом сообщило Министерство внутренних дел республики, сообщает ТАСС.

Помимо этого, были заморожены активы 20 компаний и 16 физических лиц, которые связаны с финансовым сектором России. В список включены 159 парламентариев, а также судьи, прокуроры, чиновники, представители региональных администраций, силовых структур, СМИ, спортсмены, артисты и ученые.

Это решение связано с приговором, вынесенным в отношении журналиста Polonia Андрея Почобута, поясняют в польском ведомстве.