Прямой эфир

Польша включила в санкционный список 365 белорусов и 20 организаций

29 мая 2023 13:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Польское правительство постановило включить в национальный санкционный список 365 граждан Беларуси. Об этом сообщило Министерство внутренних дел республики, сообщает ТАСС.

Помимо этого, были заморожены активы 20 компаний и 16 физических лиц, которые связаны с финансовым сектором России. В список включены 159 парламентариев, а также судьи, прокуроры, чиновники, представители региональных администраций, силовых структур, СМИ, спортсмены, артисты и ученые. 

Это решение связано с приговором, вынесенным в отношении журналиста Polonia Андрея Почобута, поясняют в польском ведомстве.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский заявил о скором контрнаступлении
29 мая 2023 13:37

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский заявил о скором контрнаступлении

В Украине 8 мая установлен днем памяти
29 мая 2023 13:28

В Украине 8 мая установлен днем памяти

Лавров заявил, что ВС РФ ответят на планы Запада обучать пилотов ВСУ на F-16
29 мая 2023 12:56

Лавров заявил, что ВС РФ ответят на планы Запада обучать пилотов ВСУ на F-16