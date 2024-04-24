Глава ФБР опасается возможности терактов в США, подобных атаке в «Крокусе»

В Федеральном бюро расследований выражают опасения касательно возрастания вероятности атак в США, как в «Крокус Сити Холле», пишет ТАСС.

Согласно высказыванию директора ФБР Кристофера Рея, в веомстве растет беспокойство по поводу возможных скоординированных атак в Штатах. По его словам, потенциальный террористический акт может быть подобен тому, что наблюдался в концертном зале «Крокус Сити Холла».

Рей отмечает, что наибольшая угроза может исходить от террористов-одиночек, а также небольших групп.