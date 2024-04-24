«Это позор» – Мария Захарова жёстко ответила главе ЮНЕСКО

Глава ООН по вопросам образования науки и культуры Одре Азуле должна вернуть обратно свою зарплату за свое бездействие после гибели военного корреспондента «Известий» в результате нападения ВСУ Семена Еремина. Таким мнением поделилась представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС со ссылкой на радио «Спутник».

«Полное молчание Азуле и других представителей ЮНЕСКО по поводу этого инцидента – это позор и полная дисфункция. Она должна сдать свою заработную плату за этот месяц – она ее не заработала», – заявила Захарова.