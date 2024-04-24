Прямой эфир

«Это позор» – Мария Захарова жёстко ответила главе ЮНЕСКО

24 апреля 2024 13:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Глава ООН по вопросам образования науки и культуры Одре Азуле должна вернуть обратно свою зарплату за свое бездействие после гибели военного корреспондента «Известий» в результате нападения ВСУ Семена Еремина. Таким мнением поделилась представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС со ссылкой на радио «Спутник».

«Полное молчание Азуле и других представителей ЮНЕСКО по поводу этого инцидента – это позор и полная дисфункция. Она должна сдать свою заработную плату за этот месяц – она ее не заработала», – заявила Захарова.

# Международная политика # Мария Захарова

Другие новости рубрики

Все новости
Захарова: учения НАТО на финско-российской границе – провокация Запада
24 апреля 2024 13:10

Захарова: учения НАТО на финско-российской границе – провокация Запада

Мэр Харькова: город не сможет самостоятельно генерировать электричество
24 апреля 2024 11:48

Мэр Харькова: город не сможет самостоятельно генерировать электричество

Небо Афин окрасилось в красно-желтый цвет из-за пыли из Африки
24 апреля 2024 10:45

Небо Афин окрасилось в красно-желтый цвет из-за пыли из Африки

Суд арестовал замминистра обороны РФ Тимура Иванова за взятку
24 апреля 2024 10:23

Суд арестовал замминистра обороны РФ Тимура Иванова за взятку

США опасаются терактов, подобных произошедшему в «Крокусе»
24 апреля 2024 10:19

США опасаются терактов, подобных произошедшему в «Крокусе»

«Ювентус» уступил «Лацио», но прошёл в финал Кубка Италии
24 апреля 2024 09:59

«Ювентус» уступил «Лацио», но прошёл в финал Кубка Италии

Захарова возмутилась, что в ООН не отреагировали на смерть российского военкора Ерёмина
24 апреля 2024 09:26

Захарова возмутилась, что в ООН не отреагировали на смерть российского военкора Ерёмина

Пожары начались на объектах ТЭК в Cмоленской области из-за атаки украинских БПЛА
24 апреля 2024 08:55

Пожары начались на объектах ТЭК в Cмоленской области из-за атаки украинских БПЛА

«Арсенал» разгромил «Челси» в игре Английской премьер-лиги
24 апреля 2024 08:29

«Арсенал» разгромил «Челси» в игре Английской премьер-лиги

Захарова: манёвры НАТО у границ РФ грозят военными инцидентами
24 апреля 2024 08:04

Захарова: манёвры НАТО у границ РФ грозят военными инцидентами

Великобритания намерена тратить на оборону больше всех после США
24 апреля 2024 07:47

Великобритания намерена тратить на оборону больше всех после США

Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню
24 апреля 2024 07:21

Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню