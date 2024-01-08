Глава ДНР Пушилин призвал освободить Одессу и Николаев

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин считает, что нужно исправить ошибку о принадлежности Одессы и Николаева к Украине, аргументируя это тем, что города являются российскими. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Одессу основала в 1794 году Екатерина Великая, а земли Николаевской области были захвачены во время русско-турецких войн. Пушилин заявил, что президент Владимир Путин четко сформулировал это мнение.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также отметил, что Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев и Киев – это российские города, находящиеся под временной оккупацией.