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Глава ДНР Пушилин призвал освободить Одессу и Николаев

08 января 2024 10:42
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин считает, что нужно исправить ошибку о принадлежности Одессы и Николаева к Украине, аргументируя это тем, что города являются российскими. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Одессу основала в 1794 году Екатерина Великая, а земли Николаевской области были захвачены во время русско-турецких войн. Пушилин заявил, что президент Владимир Путин четко сформулировал это мнение.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также отметил, что Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев и Киев – это российские города, находящиеся под временной оккупацией.

# Международная политика # Денис Пушилин

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