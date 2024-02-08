Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Залужного

Главнокомандующий Украины Валерий Залужный снят с должности. Про это пишет ТАСС со ссылкой на слова одного из депутатов Верховной рады.

«Залужный уволен с должности главнокомандующего...», – сказал депутат.

Ранее появилась информация о том, что прежний главком ВСУ Валерий Залужный встретился с Зеленским и обговорил с ним вопросы обновления армейского руководства.

Залужный отметил, что стратегия ВСУ изменяется с учетом новых задач, стоящих перед войсками в 2024 году. Министр обороны Рустем Умеров выразил экс-главе ВСУ благодарность за успехи и победы. В последнее время в СМИ стали активно обсуждаться слухи о возможном уходе Залужного в армию, однако сегодня стало известно, что новым главкомом ВСУ стал бывший Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский.