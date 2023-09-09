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Глава британского Генштаба отреагировал сильными эмоциями на уничтожение танка Challenger 2

09 сентября 2023 08:15
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Глава британского Генерального штаба Патрик Сандерс отреагировал сильными эмоциями по случаю уничтожения британского танка Challenger 2, сообщает РИА Новости.

По данным российского Минобороны, с момента начала контрнаступления ВСУ лишились более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения. Также появилось сообщение о ликвидированном британском танке Challenger 2.

Кроме этого, министр обороны Великобритании Грант Шаппс официально признал факт потери первой единицы этого танка и сообщил, что новый на замену не будет отправлен.

Ранее Россия направила странам НАТО ноту по вопросу о поставках оружия Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любые поставки оружия Киеву будут законным объектом для России. Он также отметил непосредственную вовлеченность США и НАТО в украинский конфликт.

# Оружие и боеприпасы # Грант Шаппс

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