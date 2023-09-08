Томаш Грыгуч, писатель, аналитик (Польша): Более половины поляков не принимают участие в выборах, не голосуют. Почему? Потому что они хорошо знают, что это только театр. Они знают, что это общественное мнение ничего не значит. Вся власть в Польше после 1980-го и 1990 года причиняет вред польскому народу. И одна часть поляков вообще не голосует, другая голосует. Мы их называем политические племена. Появляется какой-то новый политический орган, субъект. Это все одна команда. Это правда так. Но отвечая на вопрос, думаю, что у партии «Право и справедливость» есть небольшой шанс на эту неуправляемую власть. Нет такого исхода, который позволил бы самостоятельно править. По моему мнению, не только все выборы в Польше после 80-90-х годов были фальшивые. Тут не учитывается мнения, голоса поляков. Сейчас мы называем Польшу бандеровским генеральным губернаторством. Здесь не учитывается воля избирателей-поляков, а учитывается воля департаментов Штатов и Пентагона.

Томаш Грыгуч:

Но возвращаюсь к результатам выборов более подробно, если партия «Право и справедливость» выиграет выборы, то они не будут иметь хорошего результата, который позволил бы партии править самостоятельно. И тут начинается лестница, и Минск, и Москва, и другие столицы, Вашингтон, Берлин. Партия делают все как лакей, чего ожидает от них Америка. Покупают американское военное оружие. В плане политики Польша делает все, с чем не согласен польский народ. Потакая американцам, мы разрушили отношения с Москвой, с наиболее дружным к Польше государством – Беларусью. Беларусь всегда была для Польши хорошим дружным соседом. Варшава и тут разрушила отношения. Эти лакеи думали, что Вашингтон погладит их по головке и скажет, что вы, ребята, будете править еще четыре года. Но, как оказалось, нет. Тут Вашингтон говорит, хвалит и приказывает одновременно. Поляки полагают, что партия «Право и справедливость» выиграет, но большинство из них будет против самостоятельной власти. Что дальше? По сути, эта партия может взять другую партию для создания коалиции. Это может быть конфедерация, которая если достигнет результата, то могут создать правительственную коалицию.

Другая возможность – это то, что все партии, до тех пор оппозиционные, не будут хотеть сотрудничать с партией «Право и справедливость», и тогда либо партия «Право и справедливость» создадут власть меньшинства, что будет трудно, либо все оппозиционные партии создадут что-то наподобие технической власти. Так или иначе после выборов будет большой кризис. Это вызовет у поляков беспокойство и страх. Что важно для Минска, для аналитиков Минска и для государства? Это, к сожалению, плохая новость. В польско-белорусских и польско-российских отношениях ничего не изменится. Потому что не партии принимают решения внешней политики Варшавы, только американское посольство. Марк Бжезинский принимает решение о внешней военной политике Варшавы. Для Беларуси и России, наверное, все равно кто победит. Отношения от этого не изменятся.

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