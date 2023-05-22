В Бельгии протестующие требуют улучшить условия труда

Митинги с требованием улучшения условий труда добрались и до Бельгии. Активисты не намерены работать за копейки, но руководство компаний на просьбы сотрудников не реагирует. В итоге профсоюзы организовали многотысячные протесты в надежде хоть так привлечь внимание управляющих и властей. Шествие проходит мирно, полиция в происходящее не вмешивается, но и демонстранты не дают повода.