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В Бельгии протестующие требуют улучшить условия труда

22 мая 2023 16:05
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Новости Бельгии. Жители Брюсселя маршируют по главным улицам столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Бельгии протестующие требуют улучшить условия труда-1

Митинги с требованием улучшения условий труда добрались и до Бельгии. Активисты не намерены работать за копейки, но руководство компаний на просьбы сотрудников не реагирует. В итоге профсоюзы организовали многотысячные протесты в надежде хоть так привлечь внимание управляющих и властей. Шествие проходит мирно, полиция в происходящее не вмешивается, но и демонстранты не дают повода.  

# Акции протеста # Новости Бельгии # Фотофакт

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