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Эстония и Латвия договорились с НАТО о размещении на своей территории совместной системы ПВО

22 мая 2023 16:11
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Эстония и Латвия договорились с НАТО о размещении на своей территории совместной системы ПВО западного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Эстония и Латвия договорились с НАТО о размещении на своей территории совместной системы ПВО-1

Проект стоимостью в сотни миллионов долларов планируют развернуть в 2025 году. Называться он будет «Ливонский щит», а оборонная закупка станет крупнейшей в современной истории Прибалтийских республик. Ожидается, что договор с немецкой компанией будет подписан в течение ближайших нескольких месяцев. Тогда же начнется подготовка инфраструктуры и обучение персонала. 

# НАТО # Фотофакт

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