Эстония и Латвия договорились с НАТО о размещении на своей территории совместной системы ПВО западного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект стоимостью в сотни миллионов долларов планируют развернуть в 2025 году. Называться он будет «Ливонский щит», а оборонная закупка станет крупнейшей в современной истории Прибалтийских республик. Ожидается, что договор с немецкой компанией будет подписан в течение ближайших нескольких месяцев. Тогда же начнется подготовка инфраструктуры и обучение персонала.