В Венгрии пожаловались на истощение стратегических запасов ЕС

Причина тому – военная помощь Украине, сообщил министр обороны страны. По его словам, европейская оборонная промышленность оказалась не готова к сложившейся ситуации. Основная трудность в том, что удовлетворять приходится и собственные, и украинские военные аппетиты. Так, многие страны изначально сократили свои стратегические запасы, чтобы передать якобы излишки Киеву. Но теперь дефицит растет в самом Евросоюзе.