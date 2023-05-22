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В Венгрии пожаловались на истощение стратегических запасов ЕС

22 мая 2023 16:06
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Новости Венгрии. В Венгрии пожаловались на истощение стратегических запасов ЕС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Венгрии пожаловались на истощение стратегических запасов ЕС-1

Причина тому – военная помощь Украине, сообщил министр обороны страны. По его словам, европейская оборонная промышленность оказалась не готова к сложившейся ситуации. Основная трудность в том, что удовлетворять приходится и собственные, и украинские военные аппетиты. Так, многие страны изначально сократили свои стратегические запасы, чтобы передать якобы излишки Киеву. Но теперь дефицит растет в самом Евросоюзе.  

# Европейский союз # Новости Венгрии # Фотофакт

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