Гладков: присоединение Харькова к Белгородской области решит проблему с обстрелами

Присоединение Харьковской области к Белгородщине – вариант решить проблему с обстрелами со стороны ВСУ. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, пишет РИА Новости.

Сообщается, что Белгородская область периодически подвергается атакам со стороны Киева. На всей территории региона с апреля 2023 года действует желтый уровень террористической опасности. В пятнадцати населенных пунктах введен режим ЧС.