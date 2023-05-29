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Гладков: присоединение Харькова к Белгородской области решит проблему с обстрелами

29 мая 2023 08:22
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Присоединение Харьковской области к Белгородщине – вариант решить проблему с обстрелами со стороны ВСУ. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, пишет РИА Новости. 

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Сообщается, что Белгородская область периодически подвергается атакам со стороны Киева. На всей территории региона с апреля 2023 года действует желтый уровень террористической опасности. В пятнадцати населенных пунктах введен режим ЧС. 

# Международная политика # Вячеслав Гладков

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